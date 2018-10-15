Лояльность

Условия обслуживания банковских карт при осуществлении операций посредством Мобильного платежного сервиса «Samsung Pay», «Google Pay», «Garmin Pay» и «Mir Pay»
с 08.06.2020
Условия обслуживания банковских карт при осуществлении операций посредством Мобильного платежного сервиса «Apple Pay»
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ банковских карт АО «Банк ДОМ.РФ» при осуществлении операций посредством Мобильного платежного сервиса «Samsung Pay», «Google Pay» и «Garmin Pay»
с 24.12.2019
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