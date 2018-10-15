Лояльность

Тарифы по банковским картам

с 07.12.2020

Программа лояльности

с 21.12.2020

Программа лояльности

с 01.01.2021

Базовые Тарифы комиссионного вознаграждения

с 23.12.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт

с 21.12.2020

Условия обслуживания банковских карт при осуществлении операций посредством Мобильного платежного сервиса «Samsung Pay», «Google Pay», «Garmin Pay» и «Mir Pay»

с 08.06.2020

Условия обслуживания банковских карт при осуществлении операций посредством Мобильного платежного сервиса «Apple Pay»

Перечень MCC-кодов исключенных из операций покупок

Памятка «О мерах безопасности использования банковских карт»

Памятка «Как активировать карту»

Тарифы по банковским картам

с 01.10.2020

Тарифы по банковским картам

с 08.09.2020

Тарифы по банковским картам

с 01.09.2020

Тарифы по банковским картам

с 15.07.2020

Тарифы по банковским картам

с 01.07.2020

Тарифы по банковским картам

с 01.03.2020

Тарифы по банковским картам

с 01.02.2020

Тарифы по банковским картам

с 16.12.2019

Тарифы по банковским картам

с 10.06.2019

Тарифы по банковским картам

с 07.06.2019

Тарифы по банковским картам

с 29.03.2019

Тарифы по банковским картам

с 24.12.2018

Тарифы по банковским картам

с 15.10.2018

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ банковских карт АО «Банк ДОМ.РФ» при осуществлении операций посредством Мобильного платежного сервиса «Samsung Pay», «Google Pay» и «Garmin Pay»

с 24.12.2019

Программа лояльности

с 17.12.2020

Программа лояльности

с 01.12.2020

Программа лояльности

с 01.10.2020

Программа лояльности

с 08.09.2020

Программа лояльности

с 01.09.2020

Программа лояльности

с 17.08.2020

Программа лояльности для физических лиц

с 15.05.2020

Программа лояльности для физических лиц

с 01.05.2020

Программа лояльности для физических лиц

с 01.04.2020

Программа лояльности для физических лиц

с 01.02.2020

Программа лояльности для физических лиц

с 30.12.2019

Программа лояльности для физических лиц

с 10.06.2019

Программа лояльности для физических лиц

с 07.06.2019

Программа лояльности для физических лиц

с 29.03.2019

Программа лояльности для физических лиц

с 24.12.2018

Программа лояльности для физических лиц

с 15.10.2018

Базовые тарифы комиссионного вознаграждения

с 11.04.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт

с 19.10.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

с 13.08.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

с 24.04.2020 по 14.07.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

от 28.03.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

от 28.03.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

от 28.03.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

от 27.02.2020

Общие условия выпуска и обслуживания банковских карт в АО «Банк ДОМ.РФ»

от 26.12.2019

Общие условия по банковским картам

Лояльность

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